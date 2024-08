United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit KursVerlusten

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,43 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 18,30 EUR. Bei 18,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.449 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 14,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,497 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,08 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

