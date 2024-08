Notierung im Blick

United Internet Aktie News: United Internet macht am Nachmittag Boden gut

21.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 18,54 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 15:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 18,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.206 United Internet-Aktien. Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei 15,76 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,497 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,08 EUR je United Internet-Aktie an. United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,49 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen MDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mit Gewinnen

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com