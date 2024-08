United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 18,32 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,32 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,32 EUR. Bei 18,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.168 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,497 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,08 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

