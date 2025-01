United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,05 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,05 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,15 EUR an. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,97 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.732 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,51 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 3,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,500 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

