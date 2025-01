United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 15,28 EUR zu.

Das Papier von United Internet legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 15,28 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 15,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.706 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. 64,01 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,13 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je United Internet-Aktie.

