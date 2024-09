United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 19,14 EUR zu.

Um 11:41 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,14 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 19,22 EUR. Mit einem Wert von 19,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.327 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,93 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 15,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,902 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren