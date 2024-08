United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Dienstagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 19,07 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.469 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 23,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,497 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 31,08 EUR.

United Internet veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag mit Abgaben

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

1&1- & Vodafone-Aktien fester:1&1-Kunden profitieren bald von Vodafones 5G-Netz