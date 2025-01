United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,36 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 15,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 15,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.694 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 25,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 38,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,08 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

