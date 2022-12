United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 18,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.712 United Internet-Aktien.

Bei 36,15 EUR erreichte der Titel am 31.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR. Abschläge von 4,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 34,59 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte United Internet am 23.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,17 EUR je United Internet-Aktie.

