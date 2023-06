UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zieht am Mittag an

Aktien in diesem Artikel UnitedHealth 431,00 EUR

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 425,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 433,50 EUR. Bei 433,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 4.830 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.11.2022 markierte das Papier bei 568,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 414,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 2,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UnitedHealth ließ sich am 14.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,26 USD, nach 5,49 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 91.931,00 USD gegenüber 80.149,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 24,91 USD im Jahr 2023 aus.

