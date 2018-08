Merck-Aktie fester: Negative Währungseffekte bremsen Wachstum bei Merck

Die bereits um den Verkauf der Consumer-Health-Sparte angepasste Jahresprognose bestätigte der DAX -Konzern, was die organische Geschäftsentwicklung betrifft, geht aber von einer leicht geringeren Währungsbelastung aus als bisher erwartet.

"Wir haben im 2. Quartal als Konzern ein solides organisches Umsatzwachstum erzielt, vor allem getragen durch unsere Unternehmensbereiche Life Science und Healthcare. Hierin machen sich auch unsere neuen Medikamente Bavencio und Mavenclad positiv bemerkbar", erklärte Konzernchef Stefan Oschmann. Auch die Sparte Performance Materials, der der verschärfte Wettbewerb im Flüssigkristallgeschäft zu schaffen macht, konnte dank einer starken Entwicklung bei Halbleitermaterialien organisch leicht zulegen.

Der Umsatz stieg von April bis Juni um 0,5 Prozent auf 3,71 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei 5,2 Prozent, die negativen Währungseffekte, die hauptsächlich auf den US-Dollar zurückzuführen waren, bezifferte die Merck KGaA auf 4,7 Prozent.

Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA pre) ging um 13,7 Prozent auf 920 Millionen Euro zurück, organisch lag der Rückgang nur bei 2,7 Prozent. Grund dafür waren unter anderem höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und ein positiver Einmaleffekt im Vorjahresquartal. Der Konzerngewinn schrumpfte um 42 Prozent auf 247 Millionen Euro.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 3,63 Milliarden, einem EBITDA pre von 960 Millionen und einem Konzerngewinn nach Steuern und Dritten auf dem Vorjahresniveau von 352 Millionen Euro gerechnet.

Unter Berücksichtigung des geplanten Verkaufs des Consumer-Health-Geschäfts prognostiziert Merck für 2018 Umsätze von 14,1 bis 14,6 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA von 3,75 bis 4,0 Milliarden Euro und einen Gewinn je Aktie von 5,00 bis 5,40 Euro aus den fortzuführenden Geschäftsaktivitäten.

Merck-Aktien geben zunächst nach

Der jüngste Quartalsbericht von Merck KGaA hat am Donnerstag der zuletzt erfreulichen Kursentwicklung der im DAX notierten Aktie ein jähes Ende gesetzt. Der Bericht und der vom Pharma- und Chemiekonzern bekräftige Ausblick reichten nicht aus für weitere Käufe, kommentierte ein Börsianer.

So sahen das auch die Anleger, die ihre Merck-Aktien losschlugen, sodass zwischenzeitlich ein Kursminus von fast 3 Prozent auf 87,82 Euro zu Buche stand. Damit waren die Merck-Papiere abgeschlagen auf dem letzten Platz im sich auch am Donnerstag lustlos präsentierenden DAX. Zu Börsenschluss stand der Kurs jedoch bei 0,24 Prozent im Plus.

Das Merck-Zahlenwerk habe seine Erwartungen verfehlt, schrieb DZ-Bank-Analyst Peter Spengler in einer aktuellen Studie. Dass der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt habe, lasse jedoch auf ein starkes zweites Halbjahr schließen, analysierte der Experte. Dabei helfe der nachlassende Gegenwind von der Währungsseite. Spengler rät weiter dazu, die Papiere zu halten.

Vom Tief Ende März bei 74,54 Euro hatten sich die Aktien zuletzt um fast 25 Prozent erholt und waren jüngst auf den höchsten Stand seit Januar gestiegen. Seit Jahresanfang stehen die Anteile gut 2 Prozent tiefer. Das Minus fällt damit in etwa so aus wie der Abschlag für den DAX.

FRANKFURT (Dow Jones)/ dpa-AFX Broker

Bildquellen: Merck 2016, Merck KGaA