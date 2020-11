UP Fintech A legte Quartalsergebnis vor

UP Fintech A hat sich am 25.11.2020 00:00:00 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2020 00:00:00 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,027 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,009 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,2 Millionen USD – ein Plus von 129,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UP Fintech A 15,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net