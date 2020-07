Dow etabliert sich in der Gewinnzone

Der Dow Jones begann den Handel mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 26.044,17 Punkten und kann aktuell um 1,55 Prozent auf 26.488,85 Punkte ins Plus drehen.

Nach dem verhaltenen Wochenauftakt und der Kursschwäche an der Technologiebörse NASDAQ wagen sich Anleger an der Wall Street im weiteren Verlauf aus der Deckung. Rückenwind erhalten die Börsen von den Investmentbanken JPMorgan/a> und Citigroup, die im zweiten Quartal stark abgeschnitten haben.

Als Belastungsfaktor erweist sich ein weiteres Mal das Coronavirus. So soll die Metropole Los Angeles vor dem Lockdown stehen. Der Bürgermeister der Stadt hat via Twitter die Bevölkerung davor gewarnt, dass die Risiko-Anzeige L.A.s kurz davor sei, auf Rot zu springen:

While the City of Los Angeles’ COVID-19 threat level remains at orange, we are very close to moving to red. Please stay home when you can, avoid gatherings, and only visit businesses when you have to. pic.twitter.com/73tV9yPuQw