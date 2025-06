US-Börsen aktuell

Die jüngsten israelischen Luftschläge gegen Ziele im Iran dürften am Freitag auch die US-Börsen belasten.

Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen schwächeren Handelsauftakt an. Der Dow Jones wird schwächer erwartet.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite dürfte ebenfalls nachgeben.

Mit den Ölpreise geht es in Reaktion auf die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran steil nach oben, was nach Angaben aus dem Handel indessen Inflationssorgen aufkommen lässt. Auch "sichere Häfen" wie Gold oder die klassischen Fluchtwährungen Dollar, Schweizer Franken und japanische Yen verzeichnen Zulauf.

"Der geopolitische Schock kam zusätzlich zu einer ohnehin angespannten Marktlage, die schon gezeichnet war durch die erratische Handelspolitik von Präsident Trump und die gescheiterten Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran", kommentiert IG.

Die Stimmung am Markt könnte indessen rasch wieder umschlagen, meint dagegen Pepperstone. Die Finanzmärkte preisten geopolitische Ängste in der Regel schnell ein, diskontierten sie aber ebenso schnell wieder, was die Risikoprämie bald wieder schmelzen lasse, heißt es.

