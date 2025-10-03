DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.910 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im September

03.10.25 16:43 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,2 von 54,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,0 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 53,9 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,9 von 54,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Das Wachstum im Dienstleistungssektor schwächte sich im September leicht ab, blieb jedoch stark genug, um das beeindruckende Ergebnis des dritten Quartals insgesamt abzurunden", sagte Chefökonom Chris Williamson laut Mitteilung. "In Verbindung mit dem anhaltenden Wachstum im verarbeitenden Gewerbe deutet die Expansion der Aktivitäten im Dienstleistungssektor auf ein robustes annualisiertes BIP-Wachstum von rund 2,5 Prozent im dritten Quartal hin." Das Wachstum werde in erster Linie durch die steigende Aktivität im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor angetrieben.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/ kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 10:44 ET (14:44 GMT)