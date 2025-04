US-Marktbericht

Am Freitag scheinen sich die extremen Kursschwankungen auch an den US-Börsen fortzusetzen.

Werte in diesem Artikel

Der Dow Jones eröffnete am Freitag bei 39.493,42 Punkten (-0,25 Prozent) und kann sich inzwischen in den positiven Bereich absetzen.

Wer­bung Wer­bung

Beim NASDAQ Composite war zur Startglocke ein Minus von 0,18 Prozent auf 16.358,53 Zähler auszumachen. Im Anschluss macht er einen Satz und weist deutliche Aufschläge an. Der marktbreite S&P 500 zeigt ebenso fester, nachdem er anfänglich um 0,24 Prozent auf 52.55,56 Punkte nachgab.

Zoll-Verhandlungen mit mehr als 70 Ländern

Die Administration von US-Präsident Donald Trump will unter Hochdruck schnelle Zollverträge mit mehr als 70 Ländern aushandeln, die auf diese Weise höheren Abgaben auf Exporte in die USA entgingen. Die offenkundige Verhandlungsbereitschaft hebt die Stimmung am Aktienmarkt etwas und überdeckt die weitere Eskalation im offenen Handelskrieg zwischen China und den USA. Denn China hat die Zölle auf US-Waren von 84 auf 125 Prozent erhöht. Die Zolltarifkommission des Staatsrats erklärte zudem, dass nach China exportierte US-Waren mit dem neuen Zollniveau nicht mehr marktfähig seien. China werde deshalb alle weiteren Zollerhöhungen der USA auf chinesische Waren ignorieren.

Wer­bung Wer­bung

"(...) die Marktreaktion zeigt eine erhöhte Sensibilität für die Risiken einer ungeordneten wirtschaftlichen Entkopplung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt", interpretiert Analyst Peter Sidorov von der Deutschen Bank die jüngsten Markteinbrüche. Doch scheinen sich Anleger mehr und mehr mit der Abkopplung der USA vom Handel mit China abzufinden - die neuerlichen Schlagzeilen verlören etwas ihren Schrecken, heißt es im Handel.

US-Anleihemarkt bleibt im Fokus

Der Rentenmarkt bleibt unter Druck, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt weitere vier Basispunkte auf 4,429 Prozent. Damit bewegt sich die Rendite wieder auf die kritische Schwelle von 4,50 Prozent zu. Auf diesem Niveau hatte Trump die Reißleine gezogen und eine Pause bei den reziproken Zölle für 90 Tage verkündet. Chefökonom Karsten Junius von J. Safra Sarasin Sustainable Asset sieht Gründe für ein Anhalten der Anleihetalfahrt in den USA.

Wer­bung Wer­bung

US-Großbanken läuten Bilanzsaison ein

Zudem gilt der Blick der Investoren nun auch der anrollenden Berichtsperiode. Noch vor der Startglocke berichteten im Finanzsektor JPMorgan Chase, Wells Fargo und Morgan Stanley über den Verlauf des ersten Quartals.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires