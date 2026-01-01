DAX24.414 -1,2%Est505.839 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
US-Präsident Trump in Zürich gelandet

21.01.26 12:57 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach technischen Problemen an der Air Force One deutlich verspätet in Zürich gelandet. Nach Angaben mitreisender Journalisten gab es auf der Reise über den Atlantik keine weiteren Vorfälle.

Nach der Landung will Trump weiter nach Davos reisen, wo er am Nachmittag eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) hält - angesetzt war diese ursprünglich für 14.30 Uhr. Am Rande der Veranstaltung will er sich mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen.

Die Besatzung an Bord der Air Force One hatte am späten Dienstagabend (Ortszeit) ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt - deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit. Die Regierungsmaschine machte kurz nach dem Start kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Trump war dann in die kleinere Air Force One - eine Boeing 757 - umgestiegen und hatte die Reise in Richtung Schweiz angetreten./ngu/DP/mis