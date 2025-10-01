DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.315 +0,2%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.705 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1725 -0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.869 +0,3%
US-Rohöllagerbestände stärker gestiegen als erwartet

01.10.25 16:43 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 26. September stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,792 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,607 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,125 Millionen Barrel zu. Analysten hatten dagegen ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,081 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

