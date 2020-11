DAX weiter auf rotem Terrain - starkes Wochenplus voraus

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,22 Prozent bei 12.531,74 Punkten in den Handel ein und zeigt sich aktuell mit 0,95 Prozent bei 12.448,83 Zählern tiefer.

Die fulminante Erholung des deutschen Aktienmarkts verliert damit vor dem Wochenende Schwung. Immerhin hat der Leitindex in der laufende Woche mehr als 1.000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt - und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht.

Weiter Hoffen auf Biden-Sieg

Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratische Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt. Joe Biden lag mit der Auszählung in den letzten verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg bei der Präsidentenwahl. US-Präsident Donald Trump will sich derweil mit einer Klagewelle gegen die drohende Wahlniederlage stemmen.

Berichtssaison geht weiter

Am deutschen Aktienmarkt steht vor dem Wochenende die Allianz mit Quartalszahlen im Blick. Der Versicherer konnte den Gewinn im Sommer trotz der Corona-Krise überraschend steigern. Unter dem Strich stand ein Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro und damit rund sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. An der Börse kam das gut an.

Die Aktien der Deutsche Telekom rücken nach Zahlen der US-Tochter T-Mobile in den Fokus.

Wegen einer gesenkten Umsatzwachstumsprognose von 1&1 Drillisch musste auch der Mutterkonzern United Internet seine Erlösziele reduzieren.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wagt nach einer Erholung im Autogeschäft im dritten Quartal unterdessen wieder eine Prognose für seine Automotive-Sparte. Rheinmetall rechnet nun mit einem positiven operativen Jahresergebnis von 10 bis 20 Millionen Euro. Bislang war ein Jahresergebnis zwischen minus 30 Millionen Euro und dem Erreichen der Gewinnschwelle angepeilt worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag