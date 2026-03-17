DAX23.564 +0,5%Est505.739 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +2,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.341 +1,2%Euro1,1507 +0,7%Öl100,3 -3,5%Gold5.010 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind
BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Wetterchaos: Extrembedingungen für 200 Millionen Menschen

16.03.26 21:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wetterchaos in den USA: Hitze an der Westküste, Überschwemmungen auf Hawaii, Schneemassen im Norden und Sturmwarnungen für die Ostküste haben zu Wetterwarnungen für mehr als 200 Millionen Menschen geführt. Mehr als 4.500 Flüge fielen nach Angaben des Online-Portals "FlightAware" aus.

Wer­bung

Für die Ostküste gab es Warnungen vor starkem Wind und möglicherweise sogar Tornados, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Zahlreiche Schulen und andere Einrichtungen schlossen deshalb früher als geplant.

Über mehrere nördliche Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin und Minnesota zog unterdessen ein Schneesturm hinweg. Auf Hawaii hatten starke Regenfälle zuvor zu Überschwemmungen geführt. Die US-Westküste erlebt eine ungewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius./cah/DP/stw