DAX24.083 +0,2%ESt505.409 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.521 -0,1%Nas21.673 +0,4%Bitcoin96.938 +1,5%Euro1,1661 +0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.405 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

28.08.25 14:45 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung hatte nur eine Jahresrate von 3,0 Prozent ergeben. Damit hat die größte Volkswirtschaft der Welt stärker Fahrt aufgenommen als bisher gedacht, nachdem sie im ersten Quartal noch um 0,5 Prozent geschrumpft war. Volkswirte hatten im Schnitt für die Monate April bis Juni mit einem Wachstum von 3,1 Prozent gerechnet.

Wer­bung

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jkr/la/mis