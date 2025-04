US-ZOLL-BLOG/Trump: Sprechen "aktiv" mit China über Handel

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump: Sprechen "aktiv" mit China über Handel

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem "fairen" Handelsdeal zwischen den USA und China. Sein Team verhandele aktiv mit China "und wir werden einen fairen Deal haben", sagte Trump zu Reportern. "Jeder will ein Teil dessen sein, was wir tun", so Trump. "Sie wissen, dass sie nicht länger damit davonkommen werden, aber es wird alles gut werden."

US-Finanzminister sieht Chance für "großen Deal" mit China

Es bestehe die Möglichkeit für einen "großen Deal" zwischen den USA und China, sagte US-Finanzminister Scott Bessent bei einer Konferenz des internationalen Bankenverbands IIF. Die US müssten sich mehr in Richtung Produktion und Exporte und weg vom Konsum ausbalancieren, während China genau die entgegengesetzte Richtung einschlagen müsse, so Bessent. "Lasst uns das zusammen tun", sagte er. "Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit."

Trump erwägt Senkung der China-Importzölle - Kreise

Die Trump-Administration erwägt nach Angaben von Insidern eine Senkung ihrer hohen Zölle auf chinesische Importe. Die Zölle könnten in einigen Fällen um mehr als die Hälfte reduziert werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das würde die aktuellen Spannungen mit Peking entschärfen, die den Welthandel in schwere Turbulenzen gebracht hatten und deretwegen Investitionen infrage gestellt worden waren.

