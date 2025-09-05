DAX23.746 +0,6%ESt505.335 +0,2%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.216 -0,1%Nas21.599 +0,5%Bitcoin95.108 -0,7%Euro1,1654 -0,1%Öl66,66 -1,1%Gold3.554 -0,2%
USA: Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft merklich rückläufig - ADP

04.09.25 14:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat sich der Beschäftigungsaufbau im August stärker als erwartet abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 54.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 68.000 erwartet. Im Juli hatte die Beschäftigungszahl noch um revidierte 106.000 zugelegt, nachdem zunächst ein leicht niedrigeres Plus ermitteln worden war.

"Das Jahr begann mit einem starken Beschäftigungswachstum, doch diese Dynamik wurde durch Unsicherheiten gebremst", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Eine Vielzahl von Faktoren könnte den Rückgang bei den Neueinstellungen erklären, darunter Arbeitskräftemangel, zurückhaltende Verbraucher und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz."

Am Freitag wird der monatliche, offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Der Juli-Bericht war zuletzt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und vorherige Daten deutlich nach unten revidiert worden. US-Präsident Donald Trump feuerte daraufhin die Chefin der zuständigen Statistikbehörde. Auch das weckte zuletzt Bedenken hinsichtlich einer Einmischung der US-Regierung, die auch versucht stark Einfluss auf die eigentlich unabhängige US-Notenbank Fed zu nehmen./jsl/la/mis