USA: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Dezember

10.02.26 14:51 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Dezember stagniert. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im November waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gestiegen.

Nach Herausrechnung der volatilen Fahrzeugverkäufe stagnierten die Umsätze ebenfalls. Auch hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Einzelhandelsumsätze um 3,7 Prozent zum Vorjahr./jsl/la/he