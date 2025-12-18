DAX24.090 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,6%Nas22.927 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.319 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne" DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken in etwa wie erwartet

18.12.25 14:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 13.000 auf 224.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 225.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 1.000 auf 237.000 nach oben revidiert.

Wer­bung

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./jha/jsl