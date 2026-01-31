DAX24.453 -0,6%Est505.935 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen deutlich stärker als erwartet

05.02.26 14:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben unerwartet viele Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. In der vergangenen Woche wurden 231.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 212.000 Anträgen gerechnet. In der Woche zuvor waren 209.000 Anträge gestellt worden.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war./jkr/jsl/jha/