USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas geringer als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche zwar um 8.000 auf 208.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 212.000 gerechnet. Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 200.000.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird an diesem Freitag erwartet.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jkr/jha/