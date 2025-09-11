DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

USA revidieren Beschäftigungswachstum deutlich nach unten

09.09.25 16:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Beschäftigungswachstum in den USA war in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust als zuvor berichtet. Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Zeitraum voraussichtlich um 911.000 geringer gewachsen als bisher bekannt, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der US-Regierung vom Dienstag hervorgeht. Das sind fast 76.000 weniger pro Monat. Die endgültigen Zahlen werden Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.

Wer­bung

Die Anpassung des Bureau of Labor Statistics deutet darauf hin, dass die Abschwächung des Arbeitsmarktes in den letzten Monaten bereits auf eine längere Phase mit moderaterem Beschäftigungswachstum folgte.

Die Daten könnten die US-Notenbank Fed darin bestärken, bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen zu senken. Fed-Chef Jerome Powell räumte kürzlich ein, dass die Risiken für den Arbeitsmarkt zugenommen haben, und zwei seiner Kollegen sprachen sich dafür aus, die Kreditkosten im Juli zu senken.

Händler gehen allgemein davon aus, dass die Zentralbanker am 17. September die Zinsen senken werden. Schließlich waren die Arbeitsmarktberichte in den Monaten August und Juli enttäuschend schwach ausgefallen. Zudem gab es vor allem im Juli deutliche Revisionen der Vormonatswerte. US-Präsident Donald Trump hat daraufhin die Chefin des Bureau of Labor Statistics entlassen./jsl/jkr/jha/