USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich stärker als erwartet auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 52,0 Punkte, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Der Wert liegt damit etwas deutlicher als zuletzt über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 51,0 Punkte gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Der Unterindikator für neue Aufträge stieg besonders deutlich. Nur geringfügig stieg der Beschäftigungsindikator. Er signalisiert weiter einen Beschäftigungsabbau. Der auf einem hohen Niveau befindliche Indikator für bezahlte Preise gab ein wenig nach.

"Das Niveau ist aber mäßig und das Pendant im Verarbeitenden Gewerbe liegt trotz des Anstiegs noch im Kontraktionsbereich", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Per saldo lassen die Stimmungsbarometer auf eine nur bescheidene Konjunkturdynamik schließen, sodass die Erwartungen einer Fed- Zinssenkung zur Mitte des Monats und in den Monaten danach nicht wesentlich gedämpft werden dürften" Experten erwarten überwiegen, dass die US-Notenbank auf ihrer kommenden Sitzung die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird./jsl/nas