USA: Verbrauchervertrauen fällt den fünften Monat in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist den fünften Monat in Folge gefallen. Der Konsumindikator sei um 7,9 Punkte auf 86,0 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 87,7 Punkte gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Besonders deutlich trübten sich im März die Erwartungen der Verbraucher ein. Sie fielen auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2011. Der Pessimismus der Verbraucher habe in allen Bereichen zugenommen, teilte das Conference Board mit. Aber auch die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich./jsl/he