Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Valneva-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Valneva-Aktie bis auf 8,35 EUR. Bei 8,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.000 Valneva-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 29,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (7,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 24.05.2022.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Valneva wird am 10.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

