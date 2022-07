Valneva Aktie News: Valneva am Mittwochnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Valneva 9,94 EUR

-0,67% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 13.07.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 9,94 EUR. Die Valneva-Aktie sank bis auf 9,90 EUR. Bei 10,29 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 9.563 Valneva-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 30,50 EUR. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 67,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,75 EUR je Valneva-Aktie aus.

Am 24.05.2022 hat Valneva die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 08.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

Impfstoff-Aktien: Valneva ist zu spät dran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com