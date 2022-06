Valneva Aktie News: Valneva wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Valneva 7,65 EUR

Das Papier von Valneva befand sich um 15.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,2 Prozent auf 7,65 EUR ab. Die Valneva-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,44 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,06 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.634 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Valneva-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 7,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 24.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,03 Prozent zurück. Hier wurden 21,80 EUR gegenüber 23,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,514 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

