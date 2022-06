Valneva Aktie News: Valneva am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Valneva 14,10 EUR

Das Papier von Valneva gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 24.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 13,92 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Valneva-Aktie bis auf 13,65 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 93.617 Valneva-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 7,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 92,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Valneva-Aktie wird bei 25,75 EUR angegeben.

Am 24.05.2022 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,80 EUR im Vergleich zu 23,20 EUR im Vorjahresquartal.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 08.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

