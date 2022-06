Valneva Aktie News: Valneva macht am Montagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Valneva 13,29 EUR

Die Valneva-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 13,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Valneva-Aktie bei 13,29 EUR. Bei 12,85 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 8.835 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 30,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 57,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,75 EUR je Valneva-Aktie an.

Am 24.05.2022 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,03 Prozent auf 21,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,20 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Valneva-Aktie in Höhe von 0,244 EUR im Jahr 2023 aus.

