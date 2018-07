Blue Cap: Nach 328% Kursplus immer noch attraktiv

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,2% verzeichnet hat (Stand 13.07.18, 18.25 Uhr).

Der Einstieg der PartnerFonds AG als Großaktionär von Blue Cap via Übernahme der Aktien vom Gründer Dr. Schubert hat bei dem Titel eine Konsolidierung ausgelöst, die aber durchaus fällig war. Als Trostpflaster hat die Hauptversammlung nun die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie beschlossen, was aktuell einer Rendite von ca. 4 % entspricht. Die Veranstaltung hat der Vorstand genutzt, um über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu berichten. In den ersten vier Monaten liegt der Konzern demzufolge durchweg über Plan, und zwar um 4,7 % beim Umsatz, der sich auf 47,2 Mio. Euro summierte, sowie sogar um 38 % beim EBIT (2,9 Mio. Euro) und um 80 % beim Überschuss (1,8 Mio. Euro).

Mehrere Treiber

Diese Zahlen schaffen aus unserer Sicht aber noch kein neues Aufwärtspotenzial, sondern sind angesichts des gestiegenen Kursniveaus quasi Pflicht. Doch größere Treiber sind durchaus in petto. Mitte Juni hatte Blue Cap den Medizingerätehersteller WISAP an einen strategischen Investor in China veräußert, woraus wir einen deutlichen Gewinnbeitrag im ersten Halbjahr erwarten. Außerdem dürfte die Übernahme von Knauer-Uniplast schon im laufenden Jahr für einen Umsatzschub sorgen. Auch dank der Einbeziehung der neuen Tochter wird der zuletzt veröffentlichte Net Asset Value von 102,4 Mio. Euro in 2018 voraussichtlich deutlich steigen. Und darüber hinaus besteht die Chance, mit PartnerFonds eine deutlich größere börsennotierte Gruppe zu bilden, auch, wenn dieser Prozess die größten Unsicherheiten und Risiken birgt. Insgesamt bleibt Blue Cap damit eine gute Halteposition, wobei kleinere Gewinnmitnahmen nach der starken Performance durchaus berechtigt sind.

Die Aktie von Blue Cap ist seit Juni 2014 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 328,4 % zugelegt (Stand 13.07., 7.00 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Small-caps.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.300 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 18,3 Prozent pro Jahr (Stand: 30.06.2018).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessenkonflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: Blue Cap

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: Blue Cap

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).