DAX: Die Gefahr einer "selffulfilling prophecy"

Nachdem der deutliche Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten, insbesondere im industriellen Sektor, in den Medien lange Zeit als temporärer Abschwung eingestuft wurde, auf den eher früher als später die nächste Erholung folgt, richtet sich das Augenmerk nun verstärkt auf das Risiko einer Rezession. Das ist durchaus nicht ungefährlich, denn wegen einer ausgeprägten psychologischen Komponente könnte dieses Szenario zu einer "selffulfilling prophecy" werden.

Großer Pessimismus

Wenn ein großer Teil der Marktteilnehmer eine Rezession in naher Zukunft erwartet, dann kommt diese oftmals auch. Das hört sich zunächst einmal vielleicht etwas simpel an, wird aber aus der mikroökonomischen Betrachtungsweise verständlich. Denn die pessimistischen Akteure - vom Manager bis zum Konsumenten - passen ihre Dispositionen an, investieren und kaufen weniger und verstärken so den Abschwung. Dass der Pessimismus aktuell schon relativ ausgeprägt ist, deutet zumindest der ZEW-Index an, der zuletzt auf den niedrigsten Stand seit der Euro-Krise 2011 gefallen ist.

Es mangelt nicht an Risiken

Damals wie heute mangelte es nicht an Risiken. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China zieht sich wie Kaugummi und nimmt, gemessen an den verhängten Zöllen, immer größere Dimensionen an. Ob die Parteien noch den Exit aus der Spirale schaffen, ist völlig offen. Ebenso die Frage, ob Großbritannien einen ungeregelten Brexit durchziehen wird - Bevölkerung und Parlament zeigen sich diesbezüglich tief gespalten. Und während Italien die Stabilität der Eurozone attackiert, kämpft China mit Interventionen gegen den Abschwung - zuletzt sah sich die Zentralbank genötigt, umgerechnet rund 55 Mrd. Euro in das Bankensystem zu pumpen.

Fazit zu DAX

Die Rezessionswahrscheinlichkeit hat zuletzt zugenommen - das zeigt unter anderem auch der vom IFO-Institut gemessene deutliche Rückgang des Weltwirtschaftsklimas (von -2,4 auf -10,1 Punkte). Nötig scheint nun ein entschlossenes Gegensteuern von Notenbanken und Politik, idealerweise verknüpft mit einer Entschärfung großer Konflikte (insb. USA/ China). Indizien für einen derartigen Befreiungsschlag sind im Moment nicht in Sicht.

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 87,1% verzeichnet hat (Stand 31.07.2019).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: -

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: -

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).