DAX: Die Skepsis bleibt, und das ist auch gut so

Die Rahmenbedingungen für die Börsen bleiben heikel. Der US-Präsident irrlichtert im Vorfeld der Wahlen durch die Corona-Krise und infiziert sich aus Mangel an Vorsicht schließlich selbst. Derweil steigen die Infektionszahlen in Europa nach der Lockerungswelle im Sommer wieder deutlich an und schüren die Angst vor einem erneuten Lockdown. Und, als wenn das nicht reichen würde, befindet sich die EU im Brexit-Prozess mit Großbritannien auf Crashkurs. Dafür halten sich die Börsen gut, und das hat vor allem einen Grund.

Rückschläge bleiben überschaubar

Der Herbst ist da, und dieser beschert den Börsen statistisch gesehen des Öfteren Turbulenzen. Auch in diesem Jahr gab es bereits deutlich Rückschläge (streng genommen aber eher im Spätsommer), doch insgesamt halten sich die großen Indizes auf relativ hohem Niveau. Das deutet an, dass die Marktstruktur intakt ist. Wankelmütige Anleger, die sich von einer kurzfristigen Wende an den Märkten zu Verkäufen verleiten lassen, scheinen im Moment nicht besonders stark engagiert zu sein.

Hartnäckige Bären

Das passt zu den Sentiment-Erhebungen, vor allem in den USA. Die AAII-Umfrage zeigt seit Monaten ein ungewöhnlich bearishes Bild mit einem Anteil der Pessimisten von über Monate mehr als 40 %, während der Bullenanteil häufig unter 30 % gelegen hat (Rest: neutral) - normalerweise ist das genau andersherum. Dementsprechend dürften die zittrigen Hände vergleichsweise wenig Aktien halten. Auch in Deutschland hatten die Bären lange die Oberhand, dies ändert sich gerade erst langsam. Zuletzt hat die Börse Frankfurt im Lager der Privatanleger zum ersten Mal seit Februar wieder einen größeren Bullenüberhang gemessen.

Fazit zu DAX

Skepsis ist nach wie vor weit verbreitet, und das stützt unter sentimenttechnischen Gesichtspunkten die Börse. Vor allem der US-Markt dürfte angesichts hoher Bärenwerte ein Hort der Stabilität bleiben. Der DAX ist dagegen einen Tick gefährdeter.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 128,0 % verzeichnet hat (Stand 30.09.2020).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).