DAX: Die USA müssen es richten

Die USA haben es nicht wirklich geschafft, das Coronavirus einzudämmen. Trotzdem wird von der Regierung betont, dass es einen zweiten Shutdown nicht geben soll und der eingeleitete Öffnungsprozess fortgesetzt wird. Für die Infektionszahlen ist das eine schlechte Nachricht, aber die Wirtschaft scheint zu profitieren - und könnte so zur Lokomotive werden, auch für Europa und den DAX.

Corona-Eindämmung gescheitert…

Wie von uns bereits früher vermutet, versucht es die US-Regierung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen mit dem Ansatz "economy first", Wachstum vor Infektionseindämmung. Das zeigt sich massiv in den Corona-Zahlen: Während Deutschland die täglichen Neuinfektionen inzwischen auf 300 bis 600 drücken konnte, liegen die USA beständig über der Marke von 20 Tsd. Zugleich aber sendet die US-Wirtschaft deutliche Erholungssignale. Der Einzelhandel hat im Mai mit einem Plus von 17,7 % zum April einen unerwartet starken Rebound geschafft und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind rückläufig und lagen zuletzt unter den Erwartungen.

…und trotzdem geht es aufwärts

Die Industrie in Übersee hinkt mit einem Wachstum von 1,4 % zum Vormonat (in dem es einen Einbruch um 12,5 % gegeben hatte) noch hinterher, aber das könnte sich ändern. Zumindest ist einem wichtigen Frühindikator, dem Empire State Manufacturing Index, mit einem Anstieg von -48,5 auf -0,2 Punkte im Mai ein überraschend starkes Comeback gelungen, die Konsensschätzung hatte auf einen Wert von rund -30 Punkten getippt. Von einem möglichen schnellen Rebound der US-Wirtschaft trotz der großen Corona-Probleme würden zweifelsohne auch Deutschland und Europa profitieren. Hierzulande sind die Vorzeichen ebenfalls aussichtsreich, der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen ist inzwischen stark positiv.

Fazit zu DAX

Obwohl die USA mit den Bemühungen um eine Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht wirklich erfolgreich waren, stehen die Zeichen in der Wirtschaft auf Erholung. Das stellt eine wichtige Stütze für den Börsenaufschwung dar. Ohne zweiten Shutdown sehen wir gute Chancen, dass der DAX weiterhin eine gewisse Robustheit an den Tag legt.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 87,9 % verzeichnet hat (Stand 31.05.2020).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).