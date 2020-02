DAX: Riskante Wette auf die Zukunft

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,0 % verzeichnet hat (Stand 31.01.2020).

Nachdem der DAX drei Monate lang mehr oder weniger seitwärts konsolidiert hat und von dem Covid-19-Virus zwischenzeitlich noch einmal deutlich zurückgeworfen wurde, ist ihm doch mit viel Schwung der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen. Das spricht erst einmal für weitere Kursgewinne in naher Zukunft - obwohl die Wette auf eine kräftige wirtschaftliche Erholung durchaus riskant ist.

Ist-Zahlen der Industrie weiter sehr schwach

Im Blickpunkt der Anleger steht weiterhin die deutsche Industrie, die - so die Hoffnung - langsam die Talsohle verlässt. Wie tief diese war, haben neue Zahlen in dieser Woche noch einmal eindrucksvoll bewiesen. Im letzten Dezember lag der Output des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland nach einem weiteren deutlichen Rückgang um 6,8 % unter dem Vorjahreswert, das ist die stärkste Kontraktion seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09. Das wäre ja noch hinnehmbar, wenn sich wenigstens der Auftragseingang belebt. Aber dieser reduzierte sich gegenüber dem Wert aus dem November um satte 2,1 %. Der dritte Rückgang in Folge - und der größte seit dem Februar 2019. Beide Resultate haben die Erwartungen der Analysten zudem deutlich verfehlt.

Wende möglich, aber nicht sicher

Und dennoch stellen die Zahlen nur einen Blick in den Rückspiegel dar. An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt, und deutlich näher am Puls der Zeit sind die Einkaufsmanager-Indizes. Die Stimmungsbarometer zur Industrie haben sich vor allem in den USA und in Deutschland in den letzten vier Monaten deutlich erholt - und in beiden Ländern sind insbesondere die Januarwerte sehr stark ausgefallen, was den kurzfristigen positiven Trend zu bestätigen scheint. Nun wird es spannend zu sehen, ob das Covid-19-Virus in den nächsten Monaten für einen neuen Dämpfer sorgt.

Fazit zu DAX

Das Covid-19-Virus hat bislang an der Börse nur zu einer Korrektur geführt, die direkt wieder wettgemacht wurde und beim DAX (aber auch bei den US-Indizes) von einem Anstieg auf neue Allzeithochs gekrönt wurde. Das kann als Bestätigung für einen starken Aufwärtstrend gewertet werden. Diesem sollte man sich aktuell nicht entgegenstellen. Erst die nächsten Monate werden aber zeigen, ob die wirtschaftliche Erholung wirklich keinen Schaden nimmt. Wenn doch, könnte eine größere Konsolidierung anstehen.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,0 % verzeichnet hat (Stand 31.01.2020).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).