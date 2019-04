DAX: Talsohle durchschritten?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 85,6% verzeichnet hat (Stand 31.03.2019).

In der deutschen Industrie zeigt der Trend immer noch steil nach unten. Vor allem das Exportgeschäft macht den Unternehmen große Sorgen. Der DAX hat sich davon abgekoppelt und in dieser Woche ein neues Jahreshoch markiert. Das spricht aber nicht unbedingt für Leichtsinn der Anleger. Denn diese richten ihren Blick in die Zukunft und setzen darauf, dass die Talsohle bereits durchschritten ist. Hoffungsvolle Signale kamen diesbezüglich zuletzt aus China und den USA.

Nachrichtenlage in Deutschland noch schlecht

Die deutsche Wirtschaft liefert im Moment schlechte Nachrichten am Fließband. Zuletzt hatte das IFO-Institut vermeldet, dass die Stimmung in der Exportwirtschaft zum sechsten Mal in Folge gefallen ist, auf den niedrigsten Stand seit 2012 (als die Eurokrise grassierte). Das passt gut zur Entwicklung des Industrie­einkaufsmanager­index, der mit einem Rückgang auf nur noch 44,1 Punkte im März den zuvor veröffentlichten vorläufigen Wert (44,7 Punkte) überraschenderweise noch einmal deutlich unterboten hatte und damit weit unter der Expansionsschwelle (50 Punkte) liegt. Nicht viel besser sieht es im Euroraum (final: -1,8 auf 47,5 Punkte) aus.

Die mögliche Trendwende

Dazu passt die aktuelle Einschätzung der WTO zum Welthandel in 2019. Dieser soll nur noch um 2,6 % wachsen, zuvor war die Organisation von 3,7 % ausgegangen. Aber immerhin: Prognose­gemäß wird er immer noch deutlich zulegen, dass ist die gute Nachricht. Eine Stütze dürften dabei die USA darstellen, deren Industrie­einkaufsmanager-Index nach wie vor robustes Wachstum anzeigt. Und in China gab es zuletzt sogar ein deutliches Plus (+1,3 auf 50,5 Punkte) verbunden mit einem Sprung über die Expansions­schwelle. Das könnte andeuten, dass die Maßnahmen der Regierung zur Belebung der Wirtschaft zu greifen beginnen.

Fazit zu DAX

Die deutschen Konjunkturmeldungen sind aktuell wenig erfreulich. Eine robuste Entwicklung in den USA und in China, möglicherweise flankiert durch ein Handelsabkommen, könnte die hiesige Wirtschaft aber aus der Talsohle ziehen. In Erwartung dieses Szenarios hat sich der DAX bereits deutlich erholt. Knackt er auch die Marke von 12.000 Punkten, wäre das ein prozyklisches Kaufsignal.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarkt­analyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 85,6% verzeichnet hat (Stand 31.03.19).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).