DAX: Wieder im Würgegriff der Pandemie

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 126,6 % verzeichnet hat (Stand 31.08.2020).

Den Sommer über hatte der DAX einen leichten Aufwärtstrend, vom Junitief bis Mitte September gab es im Großen und Ganzen kontinuierlich aufsteigende Tiefs. Nach oben stand dem Index aber eine dicke Barriere zwischen 13.300 und 13.500 Punkten im Weg, die nicht überwunden werden konnte. Daraus resultierte ein Kursdreieck, aus dem der Index nun zwangsläufig ausbrechen musste, da er bis in die Spitze hineingelaufen ist. Die Richtung des Ausbruchs fungiert oftmals als Trendsetter für eine längere Zeit - und der DAX hat in der letzten Woche den Weg Richtung Süden gewählt.

Die zweite Corona-Welle

Ursächlich für den Schwächeanfall ist einmal mehr die Covid-19-Pandemie, die sich in den letzten Wochen in Europa wieder erheblich verschärft hat, da in vielen Ländern eine zweite Welle läuft. In Spanien und Frankreich, die besonders stark betroffen sind, liegen die Infektionszahlen längst über den Spitzenwerten der ersten Welle. Rund um Deutschland, beispiels¬weise auch in den Niederlanden, Belgien, Tschechien, Österreich und der Schweiz, sind deutlich steigende Fallzahlen zu beobachten - Deutschland selbst hält sich da noch vergleichsweise gut. Auch global ist keine Entspannung absehbar, obwohl die Dramatik in einzelnen Ländern, wie etwa den USA, etwas abgenommen hat. Dennoch wurde am 18. September mit weltweit mehr als 324 Tsd. Infektionen an einem Tag ein neuer Rekordwert markiert.

Sorge um die Dynamik des Aufschwungs

Die Politik kommt nicht drum herum, zumindest lokal mit deutlichen Gegenmaßnahmen zu antworten - etliche Regionen müssen bereits wieder stärkere Einschränkungen oder sogar Lockdowns hinnehmen. Und das jetzt schon, wo der schwierige Herbst und Winter (mit mehr Indoor-Aktivitäten und üblichen saisonalen Erkältungskrankheiten, die die Identifikation von Corona erschweren) erst noch bevorsteht. Die Sorge wächst daher, dass die konjunkturelle Aufwärtsdynamik Schaden nehmen oder sich sogar wieder umkehren könnte. In dieser Woche sind die vorläufigen Werte der europäischen Einkaufsmanagerindizes für den September veröffentlicht worden. Diese zeigen zwar, dass sich die Industrie weiter erholt (+2,0 auf 53,7 Punkte), aber der Servicesektor (-2,9 auf 47,6 Punkte) schwächelt deutlich.

Fazit zum DAX

Mit dem jüngsten Kursrückschlag ist der DAX technisch angeschlagen, und das nicht zu Unrecht. Die Corona-Problematik hat in Europa in den letzten Wochen wieder deutlich zugenommen und könnte für einen schwierigen Herbst sorgen. Allerdings schreitet auch die Impfstoffentwicklung voran. Eine große Erfolgsmeldung von dieser Front könnte die Lage schlagartig wieder zum Besseren drehen.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 126,6 % verzeichnet hat (Stand 31.08.2020).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine)

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine)

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).