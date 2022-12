Öl: Mögliche Nachfrageschwäche sorgt für Entspannung

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Im März und im Juni sind die Krisensorgen am Ölmarkt im Nachgang zum russischen Einmarsch in der Ukraine mit Preisen von über 130 US-Dollar in der Spitze stark hochgekocht. Davon ist aktuell nicht mehr viel zu sehen, der Ölpreis bewegt sich bei der Sorte Brent nach dem jüngsten neuerlichen Kursrutsch knapp oberhalb von 80 US-Dollar und damit auf dem Stand vom Jahresanfang. Das ist trotzdem keine uneingeschränkt gute Nachricht, denn der Markt wird im Moment von der Sorge getrieben [...]

