Portfolio-Update: Daldrup & Söhne - Auf Jahre Planungssicherheit

Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von Daldrup & Söhne, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat in den letzten Monaten stark performt. Der Aufschwung ist durch die aussichtsreichen Perspektiven des Unternehmens, die sich zuletzt insbesondere im Auftragseingang niedergeschlagen haben, gut abgesichert.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Aktie von Daldrup & Söhne ist im September und Oktober mit viel Schwung auf den höchsten Stand seit fast 15 Jahren gestiegen. Und das aus gutem Grund: Das Unternehmen hat in den letzten Jahren das komplizierte Geschäft mit kombinierten Geothermie-Strom- und Wärmekraftwerken verkauft, sich auf das Bohrgeschäft fokussiert und in diesem die Prozesse deutlich verbessert, was der Marge sehr zugute gekommen ist. Im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen bei einer Gesamtleistung von 20,7 Mio. Euro eine EBIT-Marge von 12,8 % erzielen, für das Gesamtjahr peilt das Management einen Output von 52 Mio. Euro und eine Marge von 10 bis 12 % an. [...]

