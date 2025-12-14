Value-Stars-Kolumne

Bei Daldrup & Söhne, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, schlägt sich eine steigende Nachfrage in mehreren Bereichen deutlich positiv im Auftragseingang nieder. Die Aktie wird an der Börse zunehmend entdeckt und dürfte noch Luft nach oben haben.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Auf einer Investorenkonferenz in der vorletzten Woche hat Daldrup & Söhne ein starkes Bild abgegeben. Im laufenden Jahr ist das Unternehmen auf Kurs, die Jahresprognose, die eine Gesamtleistung von 52 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 % vorsieht, zu erfüllen. Für das nächste Jahr zeichnet sich dann eine sehr deutliche Verbesserung ab, denn das Unternehmen wird stark [...]

Weiterlesen auf value-stars.de