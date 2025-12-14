DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.147 -1,0%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Value-Stars-Kolumne

Daldrup & Söhne: Ein starkes Bild

14.12.25 15:29 Uhr

Daldrup & Söhne: Ein starkes Bild | finanzen.net

Bei Daldrup & Söhne, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, schlägt sich eine steigende Nachfrage in mehreren Bereichen deutlich positiv im Auftragseingang nieder. Die Aktie wird an der Börse zunehmend entdeckt und dürfte noch Luft nach oben haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daldrup & Söhne (Daldrup) AG
19,25 EUR 0,20 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
256,1 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Auf einer Investorenkonferenz in der vorletzten Woche hat Daldrup & Söhne ein starkes Bild abgegeben. Im laufenden Jahr ist das Unternehmen auf Kurs, die Jahresprognose, die eine Gesamtleistung von 52 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 % vorsieht, zu erfüllen. Für das nächste Jahr zeichnet sich dann eine sehr deutliche Verbesserung ab, denn das Unternehmen wird stark [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu Daldrup & Söhne (Daldrup) AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
30.07.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
06.06.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
25.03.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
07.10.2024DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
