Zeitenwende beim DAX

Just in dem Moment, in dem wichtige Chart­marken zu kippen drohten - beim Dow Jones, an der Nasdaq, aber auch beim DAX - kam der Börse mal wieder die FED zu Hilfe. Zins­senkungen in den USA scheinen nun nicht mehr ausgeschlossen. Das ist eine radikale Wende, nachdem die Leitsätze zuvor über einen längeren Zeitraum stufen­weise erhöht wurden, das letzte Mal erst im Dezember 2018. Trotzdem scheint die Neu­einschätzung der Lage angemessen.

Lage in den USA trübt sich ein

Denn trotz einer zuletzt noch sehr soliden Q1-Wachstumsrate von 3,1 % hat sich die Lage auch in den USA weiter eingetrübt. Vor allem die Industrie befindet sich seit Monaten im Abschwung, der Wert des Einkaufs­manager­index befindet sich mit 52,1 Punkten (-4,5 Punkte seit Januar) nur noch knapp über der Expansions­schwelle (50 Punkte). Die Realtime-Prognose der Atlanta-FED für das zweite Quartal liegt aktuell nur noch bei 1,3 %. Nur wenig besser sieht es in den anderen großen Wirtschaftsräumen aus: Während der chinesische Industrie-Einkaufs­manager­index mit 49,4 Punkten (-0,7 Punkte) im Mai ebenfalls enttäuscht hat, könnte sich der Sektor in Deutschland und der Eurozone zwar gerade stabilisieren, das allerdings auf niedrigem Niveau.

Dieses Mal frühzeitig eingreifen

In den letzten beiden großen Rezessionen 2001/02 und 2009 haben die Notenbanken, allen voran die FED, erst relativ spät mit Zinssenkungen reagiert und so den deutlichen Einbruch des Wirtschaftswachstums nicht mehr abfedern können. Daraus wurde offensichtlich die Lehre gezogen, dass frühzeitige, mehr anti­zipative Eingriffe erforderlich sind. Wir halten es daher nicht für ausgeschlossen, dass die US-Notenbank bald die Zinsen senkt. Schließlich geben von Trump berufene Leute in dem Gremium längst die Richtung vor, und der US-Präsident hatte eine offensivere Geldpolitik mehrfach lautstark gefordert.

Fazit zu DAX

In den USA könnte das Wachstum im zweiten Quartal niedrig ausfallen, nicht zuletzt wegen einer schwachen Entwicklung der Industrie. Das könnte die FED mit einer Zins­senkung auf den Plan rufen. Das wiederum dürfte die Konjunktur­sorgen der Anleger mindern und sollte den im letzten Dezember gestarteten neuen Börsen­aufschwung tendenziell stützen.

