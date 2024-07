Varta Aktie News: Varta gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,72 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,72 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 8,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.608 Varta-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 176,72 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 14,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

