Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 02.08.2022 16:22:00 Uhr um 2,1 Prozent auf 74,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.850 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 165,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 10,28 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 83,58 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

