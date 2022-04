Varta Aktie News: Varta haussiert am Montagnachmittag

Um 16:22 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 95,98 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 96,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 90,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 238.253 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 165,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2021). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 72,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 78,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 101,00 EUR.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,75 Prozent auf 239,20 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Varta am 12.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie: Varta wächst trotz Ukraine-Krieg

Varta-Aktie schließt tiefer: Varta steigert 2021 Umsatz und Gewinn

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Varta AG

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com