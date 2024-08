Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Kurseinbußen

Blick auf Varta-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 1,85 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 1,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 1,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.064 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 92,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,93 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

